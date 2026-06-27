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Германия няма "суха" мрежа от финала на световното...

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Германия няма "суха" мрежа от финала на световното в Бразилия преди 12 г.

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Мануел Нойер опази вратата на Германия във финала на световното през 2014-а, а оттогава допусна 13 гола в 9 мача. Снимка: Ройтерс

Освен че разочарова феновете си, със загубата 1:2 от Еквадор  Германия продължи серията си от мачове, в които допуска гол на световни първенства.

За последно Мануел Нойер запази "суха" мрежата си във финала на мондиала в Бразилия преди 12 г. при 1:0 над Аржентина.

Последваха 9 срещи с 13 попадения във вратата на бундестима.

В Русия през 2018-а той падна 0:1 от Мексико, би 2:1 Швеция и загуби 0:2 от Република Корея.

4 г. по-късно в Катар Германия записа 1:2 от Япония, 1:1 с Испания и 4:2 над Коста Рика.

Сега на мондиал 2026 резултатите са 7:1 над Кюрасао, 2:1 срещу Кот д'Ивоар и 1:2 от Еквадор.

Мануел Нойер опази вратата на Германия във финала на световното през 2014-а, а оттогава допусна 13 гола в 9 мача. Снимка: Ройтерс

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