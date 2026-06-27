Уругвай се бори за оцеляване срещу Испания, която при загуба може да остане трета

След два мача от Група H Уругвай има две точки и е на второ място. Испания е първа с четири точки. Кабо Верде е трети (2), а Саудитска Арабия е четвърта (1).

"Урусите" са притиснати до стената след двата равни мача със сочените за аутсайдери Саудитска Арабия и Кабо Верде, като не тряБва в никакъв случай да губят срещу Испания, ако искат да продължат на 1/16 финалите.

От своя страна при своязагуба и победа на Кабо Верде над Саудитска Арабия, което съвсем не е изключено, испанците ще останат едва трети, макар и с осигурен плейоф.

Ето съставите.

Уругвай: Муслера, Касерес, Варела, Оливера, Санабрия, Угарте, Бентанкур, Валверде, Канобио, Араухо Вилчес, Нунес.

Испания: Симон, Йоренте, Кубарси, Лапорте, Кукурела, Родри, Мерино, Педри, Ямал, Баена, Оярсабал.



