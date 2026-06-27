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Белгия гони задължителна победа срещу Нова Зеландия, но разчита и на Египет за второто място в група G

Едуард Папазян, наш човек на мондиала

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Снимка: РОЙТЕРС

Белгия играе своя "мач на истината" на това първенство, съперник е Нова Зеландия, а "червените дяволи" се нуждаят от победа, защото равен може и да не им стигне за второто място, а от третото класирането за 1/16-финалите все още няма да е съвсем сигурно.

След два кръга Нова Зеландия пък има само една точка и е на последно място в Група G. Белгия е трета с 2 точки. Египет е първи с 4, а Иран е втори с 2.

Ето съставите.

Египет: Шобеир, Хани, Рабия, Абделмонем, Абул Фетух, Ашур, Зико, Лашин, Сабер, Трезеге, Салах.

Иран: Бейранванд, Халилзаде, Мохамади, Канаани, Немати, Резаян, Езатоллахи, Мохеби, Годос, Горбани, Тареми.

Нова Зеландия: Крокъмб, Пейн, Биндон, Кекачей, Сърман, Бел, Стаменич, Сингх, Джаст, Томас, Ууд.

Белгия: Куртоа, Кастан, Теат, Мехеле, Де Кьойпер, Тилеманс, Де Брьойне, Ванакен, Тросард, Доку, Де Кетеларе.

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