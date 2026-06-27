Лукаку стана най-резултатният белгиец на световни с гол за 41 секунди

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Нападателят на белгийския национален отбор Ромелу Лукаку отбеляза гол и направи асистенция в мача от световното срещу Нова Зеландия (5:1).

33-годишният футболист на „Наполи" влезе като резерва в 85-ата минута и порази вратата след 41 секунди с второто си докосване до топката, което бе с глава.

Това беше първото му попадение на турнира и общо 6-о на световни първенства. Така Лукаку стана едноличен рекордьор сред белгийците по голове на мондиали, изпреварвайки Марк Вилмотс (5).

Като цяло Ромелу вече има 91 попадения за националния отбор в 129 мача, което го нарежда на пето място в списъка на най-добрите голмайстори за национални отбори.

Пред него са единствено:

Кристиано Роналдо (Португалия) – 145 гола в 230 мача

Лионел Меси (Аржентина) – 122 гола в 201 мача

Али Даеи (Иран) – 108 гола в 148 мача

Сунил Чхетри (Индия) – 95 гола в 157 мача