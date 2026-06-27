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Играч на "Лудогорец" №1 в мач от световното, излиза срещу Аржентина на Меси

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Дерой Дуарте с приза

Дебютантът Кабо Верде сътвори сензация на световното първенство, след като с 3 ремита излезе непобеден от група с европейския шампион Испания, Уругвай и Саудитска Арабия.

На 1/16-финалите малката островна държава ще се изправи срещу световния шампион Аржентина на мегазвездата Лионел Меси.

Халфът на „Лудогорец" Дерой Дуарте бе избран за играч на мача при нулевото равенство със саудитците

„Това е лудост, сякаш сънувам. Мачът срещу Аржентина ще бъде труден, но трябва да вярваме, всичко е възможно" коментира 26-годишният футболист.

Дуарте играе за „Лудогорец" от 2024 г., като има 103 мача и 4 гола. Неговият по-голям брат Ларош Дуарте, който рита за унгарския „Академия Пушкаш", също е част от историческия състав на Кабо Верде на мондиала.

Дерой Дуарте с приза

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