Налбантова си осигури поне бронз в САЩ

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Калояна Налбантова записа трета поредна победа и се класира за полуфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон от сериите BWF World Tour Super 300 във Фулъртън (САЩ) с награден фонд 250 хиляди долара. Така тя си осигури минимум бронзово отличие от надпреварата.

Националката се наложи над номер 8 в схемата Юн Шо Сун (Тайван) с 21:15, 21:11 за 35 минути, след като доминираше през цялата среща.

В спор за място на финала възпитаничката на Стилиян Макарски ще играе срещу канадката Рейчъл Чан.

Налбантова ще участва от 30 юни до 5 юли на турнира BWF World Tour Super 300 в Маркъм (Канада)с награден фонд 250 хиляди долара. Първата ѝ съперничка ще бъде отново Юн Шо Сун (Тайван).