Капитанът на Иран: ФИФА иска да отпаднем

Капитанът на футболния отбор на Иран Мехди Тареми отправи остра критика към ФИФА и заяви, че отборът му смята, че организаторите на Световното първенство искат отпадането им от турнира.

Надеждите на Иран да се класира за фазата на елиминациите за първи път висят на косъм след драматичното равенство 1:1 с Египет в спорния "мач на честта" в Сиатъл. На отбора на Тареми беше отменен победен гол в последната секунда.

Участието на му в Световното първенство беше съпътствано от ограничения за пътуване и визи, както и от седмици на взаимни нападки между ирански официални лица и американските власти.

След равенството на Иран в първия мач срещу Нова Зеландия Тареми определи Световното първенство като "катастрофа" и повтори тези твърдения в петък, преди да разкритикува ФИФА, че "не прави нищо", за да помогне на отбора му.

„Винаги сме се оплаквали от тези неща още от самото начало, това е катастрофално Световно първенство. Катастрофа. Като професионални играчи в професионално състезание, това не е правилно, не е справедливо. Ако за ФИФА е справедливо, добре, за тях е добре. Но не е справедливо. Кой иска да ни помогне? никой не помага. Никой", каза той.

„Кой трябва да ни реши този проблем? Кой? ФИФА? Не знам. САЩ? Не знам – просто ми кажете едно име", добави Тареми.

„Президентът на ФИФА Джани Инфантино дойде в съблекалнята ни по време на първия мач срещу Нова Зеландия и каза, че ще решим всеки проблем тук, но всъщност ФИФА не направи нищо", посочи още той.

Селекционерът на Иран Амир Галеноей заяви, че поведението на САЩ спрямо тях е било наистина ужасно и се надяват светът да разбере това.

След като по-рано тази година избухна конфликт със САЩ и Израел, на около дузина членове на иранската делегация за Световното първенство бяха отказани визи за Америка. Отборът беше принуден също така да премести тренировъчната си база в Мексико.

По време на шокираща пресконференция в Сиатъл Тареми беше попитан дали смята, че организаторите на Световното първенство, включително ФИФА и американските власти, биха предпочели Иран да отпадне.

„Тук трябва да се борим срещу всичко. Не знам дали хората искат това или не, но от наша гледна точка, да, мисля, че те са такива", отговори той.

Иран смяташе, че си е осигурил място в 1/16-финалите, когато защитникът Шоджа Халилзаде отбеляза гол в добавеното време срещу Египет.

Но след продължителна проверка чрез VAR голът в крайна сметка беше отменен заради засада. Минути по-късно удар с глава на иранския полузащитник Саид Езатолахи се блъсна в напречната греда.

Равенството 1:1 означава, че Белгия и Египет се класират автоматично от група G. Иран има големи шансове да се присъедини към тях като един от осемте най-добре класирали се отбори, заемащи трето място, но сега трябва да изчака, за да види дали другите резултати ще бъдат в негова полза.

„Чувствам се тъжен, но имаме надежда", каза Тареми, който отново изрази недоволство от факта, че иранските играчи трябва да се върнат в Тихуана след мача.

„Винаги даваме най-доброто от себе си. Играем за нашия народ. Искаме те да бъдат щастливи, защото искаме да им донесем радост. Искаме да изпратим послание за мир към хората в Иран, извън Иран, към ФИФА, към всички. Но за нас няма мир, що се отнася до останалите", добави той.

Иранските играчи оставиха бележка в съблекалнята си след мача, както бяха направили и след равенството с Белгия, съобщава "Дейли мейл".

На нея е изписано: „Ние идваме от Иран... от земя, която от хиляди години цени честта повече от победата. За нас футболът не е само състезание за резултати, а изпитание на характера. Може би точките могат да се спечелят по много начини, но уважението – не. Може би един отбор може да се класира от групата, но само чрез честност и чест човек може да застане с вдигната глава пред историята. Феърплей не е просто една точка в футболните правила. Това е душата на играта. Благодарим ви, Сиатъл, за гостоприемството ви и благодарим на всички иранци, които дадоха сърцата си, гласовете си и цялото си същество за Иран. Иран, винаги с вдигната глава."