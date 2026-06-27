Животни на футболния терен

21 от 48 отбора на световното имат на фланелката си някакъв представител на фауната

Защо в емблемите на футболните федерации има толкова много животни? В края на краищата те не играят футбол. Или поне не организирано. Оказва се, че на екипите на 21 от общо 48 участници на световното в Канада, Мексико и САЩ властват представители на фауната.

Почти всички животни, изобразени върху емблемите на националните футболни асоциации, са значими. Там няма незначителни представители като комари, мухи, жаби и други подобни. Обикновено са големи и мощни представители. И

ако не хищници, то големи тревопасни, опасни, когато са ядосани -

например слон. Това е така, защото животните върху емблемите са символи на сила и мощ, каквито отборите търсят да покажат на терена.

Животните са символи. Ако говорим за лъвове, те са бързи, силни, опасни, хищни същества. Но веднага щом се отдалечим от биологичните характеристики, ние ги даряваме с определени човешки качества. Например казваме, че лъвът е мъдър. В хералдиката подобни аспекти могат да бъдат подчертани или обратното. В хералдиката ноктите, езиците и гениталиите на лъвовете обикновено са маркирани в различен цвят, така че всеки да може да види тези специални характеристики – като символ на въоръжението им. И обратно, ако премахнем тези характеристики, понижаваме животното.

Лъвовете са много популярни в емблемите

На световното Англия, Норвегия, Сенегал, Нидерландия, Испания, Шотландия и Чехия са ги изобразили на своите емблеми. Южна Корея има тигър, а Демократична република Конго има леопард.

Орелът е не по-малко значимо изображение от лъва. Появява се на емблемите на Мексико, Тунис, Германия, Австрия и Панама.

Изключение прави Франция, където е изобразен галският петел. Той е символ на сила, а не исторически асоциативен символ, произлизащ от името на провинция Галия. На латински се пише Gallia, което звучи подобно на думата за петел - gallus. Първоначално този прякор е бил много обиден за французите. Но постепенно петелът се превръща в приемлив символ за страната.

Защо лъвовете са изобразени върху емблемите на европейските национални отбори, като се има предвид, че лъвовете не са местни за Европа?

Дължим появата на хералдиката на европейските държави, където е развито рицарството. Основната идея на рицарите са били походите в Палестина за освобождаване на гроба Господен. Рицарите са ходили на кръстоносни походи и са ставали носители на едно тогава ново явление – хералдиката.

Лъвовете са конвенционален термин. В хералдиката има леопарди, пантери и тигри. Кръстоносците са виждали тези животни със собствените си очи и за тях това е било дълбоко впечатление.

Рицарите са ги поставяли на гербовете си

Оттук идват и лъвовете.

Защо емблемата на Норвегия има два лъва, докато тази на Англия - три? Няма официално обяснение за Норвегия.

И Норвегия е представена от лъвове.

Що се отнася до емблемата на националния отбор на Англия, има обяснение. Тя датира от основаването на държавата, когато Уилям Завоевателя пристига от Нормандия и завладява Британските острови. Синовете на Уилям не са могли да живеят хармонично, така че синът му Хенри I се озовава в бедност и отива в изгнание. Първият кръстоносен поход приключва и рицарите донасят първите гербове. Един от рицарите е брат на бъдещия крал Хенри – той донася изображението на лъв.

Вторият лъв се появил, когато Хенри се оженил за френска благородничка; нейният герб също изобразявал лъв. Според аристократичната традиция, когато семействата се обединяват чрез брак, техните гербове също се обединяват.

Третият лъв се появява 50 години по-късно по същата причина: Хенри II (внук на Хенри I) се жени за кралица Елеонор Френска. Нейният герб също изобразява лъв. Самата емблема на националния отбор на Англия датира съществуването си от 1863 г. Капитаните на единадесет лондонски клуба се събират в кръчмата на масоните, за да обсъдят правилата на играта (те все още не са напълно регулирани). След това решават да се обединят в асоциация. Тъй като се нуждаят от символ, те приемат същите тези лъвове.

Трикрак гарван

Защо на емблемата на Япония има трикрак гарван? Ако погледнете всички емблеми на отборите от световното, японската се откроява.

Тя изобразява ятагарасу – митичен трикрак гарван с голяма глава. Японските хроники съобщават, че мъртва трикрака врана е била донесена на императора отдалече. Това се е смятало за забележителна поличба. Такива същества не се срещат в природата. Но именно това е същността на азиатския дух, когато се появяват герои с необичаен външен вид.

Има няколко версии защо японците са си избрали трикрак гарван.

Ятагарасу като персонаж е присъствал по време на основаването на държавата през шести век пр.н.е. Първият император - Джиму, напреднал на изток и точно този гарван му помагал: участвал в битки и предавал волята на императора на народа. Друга теория е, че Ятагарасу е бил военен лидер, който е помогнал на Джиму.

Когато през 1931 г. възниква въпросът за създаване на лого за Японската футболна асоциация, е решено символът да се свърже с основателя на японския футбол Какуносуке Накамура. През 1903 г. той превежда британска книга за футбола, публикува първото японско ръководство за спорта и основава първия футболен клуб, който през 1904 г. изиграва първия футболен мач в страната. Неговата родина, префектура Уакаяма, е именно земята, която Джиму е завладял. Именно тук на емблемата се е появил трикракият гарван, който води до победа.

Емблемата на Австралия

Какви други животни има на емблемите?

Акула

Кабо Верде - акулата наподобява цветовете на националното знаме. Но няма официално обяснение защо е акула. Вероятно е препратка към залива Шарк Бей на остров Сал, където тези хищници плуват много близо до брега.

На емблемата на Австралия силно впечатление прави седемлъчевата звезда. Символизира шестте щата, които образуват Австралия. Седмият връх е комбинацията от тези територии. Освен това емблемата съдържа изображения на кенгуру и ему – неофициални символи на нацията, но лесно разпознаваеми.

Кабо Верде са “сини акули”

Сокол

Емблемата на Саудитска Арабия изобразява сокол. Въпреки мюсюлманските забрани за изобразяване на живи същества има изключения. Например,

те изобразяват владетели върху банкноти, въпреки че технически не би трябвало. Соколарството е важна част от историята на Саудитска Арабия.

Соколът на Саудитска Арабия

Емблемата на Нидерландия е зашеметяваща от историческа гледна точка. Забележителното не е дори самият лъв,

а пространството около него - оранжевото поле

Тя препраща към Вилхелм Орански. През 1560 г. той повежда бунт срещу католическите маши за подчиняване на крал Филип III, в резултат на което Нидерландия става отделна държава. Оранжевият цвят идва от фамилното му име. Легендата разказва, че фермерите отглеждали специален вид яркооранжеви моркови в негова чест.

Тигър

Отборът на Южна Корея преди това не е имал емблема – играел е със знаме. Първото лого се появява през 2001 г. То изобразява тигър в цял ръст и тогава те започват да се свързват с прякора Тигрите на Азия.