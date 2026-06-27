Григор Димитров: Тревата е специална за мен!

Няма тайна рецепта как да играеш добре на трева - или ти харесва, или не.

Аз много обичам мачовете на трева. Не ми остават много и ще трябва да се възползвам максимално. Това сподели Григор Димитров, който точно на тази настилка в Майорка стигна първия си четвъртфинал от 11 април миналата година. След две победи (за първи път през този сезон) обаче силите му стигнаха само за прилично 3:6, 3:6 срещу 25-ия в света Алехандро Давидович Фокина (Исп).

Никога не съм имал проблем със смяната на настилките. Но с тревата свиквам най-бързо. На такъв корт във всеки момент трябва да си подготвен за нещо неочаквано, което не можеш да контролираш. Понякога е трудно да намериш баланса в играта си и възможният изход е да не мислиш много, преди да удариш топката, а да разчиташ на естествения си инстинкт. Най-важното е да се движиш добре и да внимаваш в играта с крака, обяснява бившият №3 в ранглистата.

Димитров получи покана от организаторите на “Уимбълдън” и ще играе в основната схема. Първият му съперник е 126-ият в света австралиец Дейн Суини, който премина квалификациите на турнира от “Големият шлем” в Лондон. При победа Григор ще срещне актуалната звезда на Чехия Якуб Меншик или представителя на домакините от Великобритания Тоби Самюъл.

Димитров е полуфиналист на “Уимбълдън” през 2014 г., а миналия сезон стигна до четвъртия кръг, където поведе с два сета на Яник Синер (Ит), но скъса гръден мускул и след претърпяната операция още не се е възстановил напълно.

Сега в квалификациите при мъжете отпадна носителят на титлата за юноши Иван Иванов, а при жените до основната схема не стигнаха Виктория Томова и Елизара Янева.

При двойките роденият в Асеновград Васил Кирков, който представя САЩ, участва с Барт Стевенс от Нидерландия. (24часа)

Няма рецепта - или

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