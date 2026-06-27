Какво е да си пълен адаш на Килиан Мбапе във Франция

18-годишен има същото име като мегазвездата

Френски тийнейджър, който е кръстен Килиан Мбапе, разказа точно какво означава да носиш името на световна мегазвезда и да живееш в тази странна реалност.

Въпреки че изглежда като огромен шанс, името му е донесло от 5-звездно обслужване до заплаха за арест.

Според родителите му те избрали името далеч преди нападателят на “Реал” да се превърне в световна знаменитост. Което не е лъжа, защото, когато Килиан II се е появил на бял свят, той е бил едва на 9 години и едва ли някой е смятал, че ще струва няколкостотин милиона евро.

В разговор с френския сайт Pluriel Килиан II обяснява как едва не е попаднал в затвора заради името си. При едно свое пътуване той бил спрян от автовобилната инспекция. Липсвала му винетка, или Navigo, каквато се използва във Франция. На всичко отгоре батерията на телефона му била паднала и той не можел да докаже самоличност.

Инспекторите го попитали за името му и той чинно си го казал. И цялата строгост на закона се изсипала върху главата му. Вместо да види веселата страна на ситуацията, единият от инспекторите логично помислил, че младежът им се подиграва.

“Нямаме никакво време да се занимаваме с клоуни като теб”, бил категоричен инспекторът. Килиан II обаче бил твърд и продължавал да твърди, че наистина се казва Килиан Мбапе. В този момент инспекторите били готови да позвънят и да поискат съдействие от полицията.

В крайна сметка той се свързал с родителите си, които пратили на телефона на един от инспекторите снимка на личната му карта. Тогава вече започнала веселата част, като накрая двамата служители се снимали с него и с документа. След това видял снимката и в социалните мрежи.

Килиан II не само дели името си с мегазвездата, но и произхода си. И неговите родители са пристигнали във Франция от Камерун, а като малък дори е ритал.

Това пък вбесявало привържениците на противниковия отбор.

“Ти не си на неговото ниво, ти не си толкова добър като него”, започнали да скандират на мач в Сен Сен Дени, когато съобщили съставите на двата отбора. И това продължило цял мач.

“А аз просто исках да играя футбол и да се забавлявам”, обяснява младежът. След този мач той просто спира да рита и започва да работи.

Но името му носи и някои страхотни облаги. И малко нестандартни ситуации.

Един път си запазил маса в парижки ресторант. Използвал собственото си име и веднага усетил паузата от другата страна на телефона.

Мълчанието продължило около 5 секунди, след което резервацията била потвърдена. Със сигурност в ресторанта не били наясно дали става въпрос за мегазвездата на “Реал”.

Когато пристигнал, му дали най-добрата маса. “Третираха ме като принц”, признава съименикът на звездата.

И въпреки всички перипетии е категоричен, че поне на този етап не смята да сменя името си.