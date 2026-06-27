Григор и Серена се прегърнаха на "Уимбълдън" (Видео)

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Старата любов ръжда не хваща.

Добрите приятели Григор Димитров и Серена Уилямс се видяха и се прегърнаха. И двамата са на "Уимбълдън", където в понеделник започва третият за сезона турнир от "Големият шлем".

И Димитров, и завърналата се в спорта бивша №1 участват с покана от организаторите. В първия кръг играят с австралийци - съответно срещу Дейн Суини и Мая Джойнт.

Grigor and Serena @GrigorDimitrov @serenawilliams @Wimbledon @atptour @WTA pic.twitter.com/JncdCRAOQh — griglobal 🇧🇬🎾🇺🇸 (@griglobal1) June 27, 2026

Край кортовете в Лондон Григор поздрави с прегръдка и Винъс Уилямс. Със Серена нашият тенисист имаше връзка, когато бе в академията на Патрик Муратоглу в Париж, а американката прие тежко решението на Димитров да тръгне с Мария Шарапова.