Меси остава резерва срещу Йордания

Суперзвездата Лионел Меси ще получи почивка в последния мач от груповата фаза на световния шампион Аржентина срещу аутсайдера Йордания (неделя от 5 часа българско време).

Националният селекционер Лионел Скалони обяви, че ще направи ротации в състава, като 39-годишният Меси също ще остане първоначално на скамейката. „Лео ще се появи в игра по-късно", заяви Скалони. Ако Меси изобщо не влезе в игра, той ще остане извън терена за доста дълго време, тъй като първият мач на Аржентина от елиминационната фаза е чак на 4 юли.

Защитаващият титлата си тим на Аржентина вече се класира за 1/16-финалите като лидер в група J след победи над Алжир (3:0) и Австрия (2:0). До момента Меси е отбелязал всички голове за Аржентина в турнира.

В мача срещу вече отпадналия отбор на Йордания шанс да натрупат игрово самочувствие ще получат и други футболисти.

„Играчите, които ще бъдат на терена утре, ще играят, защото са го заслужили. Те са част от този отбор. Това, че днес сме тук, е и тяхна заслуга", каза Скалони. „Те дават всичко от себе си всеки ден. Дори когато не играят, те са първите на тренировъчното игрище. Разбира се, бих искал да дам минути на всеки. Когато се появи такава възможност, го правя."

Скалони похвали Йордания и допълни, че заради персоналните промени ще бъдат изпробвани някои нови неща. „Идеята ни за игра обаче няма да се промени. Искаме да контролираме топката, да имаме голямо владение и в същото време да предотвратяваме техните контраатаки. Йордания разполага с много бързи и опасни офанзивни играчи. Подготвени сме за това", завърши Скалони.