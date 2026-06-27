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Никола Цолов отново ударен от съперник, не взе точки в спринта в Австрия

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Никола Цолов отново пострада от удар със съперник и не взе точка в спринта за Гран при на Австрия във Формула 2.

Българският пилот на "Кампос рейсинг" стартира осми, но напредна, а в третия завой влезе от вътрешната страна на един от основните си съперници Рафаел Камара (Бр). Точно тогава Цолов бе ударен от Джошуа Дюрксен (Пар), съотборник на Камара. 

Състезанието бе неутрализирано от автомобил за сигурност, Никола потъна до 15-о място и в края стигна само до 9-ото, а точки в спринта печелят първите 8. 

Победи британецът Джон Бенет. В генералното класиране Цолов е втори - на 10 точки от Габриеле Мини (Ит). 

В неделя е основно състезание на "Ред Бул ринг" и българският пилот ще потегли от трета позиция, каквото е мястото му в квалификацията. 

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