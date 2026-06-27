Шеф на "Рейсинг Булс": Не сме говорили да вземем Никола Цолов във Формула 1

Шеф на "Рейсинг Булс" отрече спекулациите, че отборът ще предложи място във Формула 1 на Никола Цолов за следващата година.

Според испански сайт българският пилот може да направи дебют в световния шампионат, но за тази цел е задължително да има суперлиценз, за който се събират точки и това ще е възможно при завършване в топ 5 на крайното класиране във Формула 2.

"Изобщо не е ставало дума за това. Разбира се, той (Цолов) е в нашата програма за млади пилоти и прави фантастични неща във Формула 2. Но все още е твърде рано за подобни разговори. Не знам откъде идват подобни версии, но със сигурност не е от наша страна", коментира Алан Пърмейн.

Цолов се присъедини към програмата на "Ред Бул" в края на 2024 г., но още не е участвал в свободни тренировки във Формула 1 с "Рейсинг Булс". В момента пилоти на отбора са Лиъм Лоусън и Арвид Линдблат.