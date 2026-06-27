България изгуби спечелен гейм за старт на мача с Канада

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България изгуби спечелен гейм за старт на третата си среща от втората седмица на волейболната Лига на нациите.

В Любляна възпитаниците на селекционера Джанлоренцо Бленджини играят срещу Канада, над която нямат победа от 2019-а в 5 поредни мача.

В словенската столица националите поведоха от началото и няколко пъти стигнаха до 6 точки аванс. За последно при 20:14. След това обаче последва силна канадска част и обрат за 27:25.

В предходната среща нашите записаха драматична загуба с 2:3 от домакина Словения, а при старта надвиха 3:2 световния шампион Италия.