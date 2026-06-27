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Катастрофа на Макс Верстапен прати Джордж Ръсел на първа позиция в Австрия

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Джордж Ръсел извади голям късмет в квалификацията на "Ред Бул ринг" в Австрия. Снимка: Ройтерс

Инцидент с Макс Верстапен в самия край на квалификацията прати Джордж Ръсел на първа позиция за състезанието за Гран при на Австрия от Формула 1. 

Пилотите на "Ферари" Шарл Льоклер и Луис Хамилтън бяха №1 и №2, когато четирикратният шампион от "Ред Бул" излетя на един от завоите и спря в предпазната стена. Веднага бяха показани двойни жълти флагове, но британецът от "Мерцедес" вече бе преминал и  направи най-бързата обиколка. Първоначалните съмнения, че Ръсел не е намалил скоростта, отпаднаха и той остана начело. 

Неговият италиански съотборник и водач в генералното Кими Антонели нямаше възможност да излезе на пистата и е четвърти на старта, а Верстапен е пети. 

Джордж Ръсел извади голям късмет в квалификацията на "Ред Бул ринг" в Австрия. Снимка: Ройтерс

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