Катастрофа на Макс Верстапен прати Джордж Ръсел на първа позиция в Австрия

Инцидент с Макс Верстапен в самия край на квалификацията прати Джордж Ръсел на първа позиция за състезанието за Гран при на Австрия от Формула 1.

Пилотите на "Ферари" Шарл Льоклер и Луис Хамилтън бяха №1 и №2, когато четирикратният шампион от "Ред Бул" излетя на един от завоите и спря в предпазната стена. Веднага бяха показани двойни жълти флагове, но британецът от "Мерцедес" вече бе преминал и направи най-бързата обиколка. Първоначалните съмнения, че Ръсел не е намалил скоростта, отпаднаха и той остана начело.

Неговият италиански съотборник и водач в генералното Кими Антонели нямаше възможност да излезе на пистата и е четвърти на старта, а Верстапен е пети.