Съдбата намигна на Никола Цолов, наказание на съперник му донесе нови точки във Формула 2

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Никола Цолов влезе в точките в спринта за Гран при на Австрия от Формула 2, след като един от съперниците му Рафаел Камара бе наказан. Българинът се изкачва с една позиция до осма и печели един точка, а Камара заема неговото девето място в крайното класиране.

Камара е наказан за инцидента в завой номер 3, където удари и изкара от състезанието Тасанапол Интрапувашак.

Ударът между двамата повлия и на други болиди, като Цолов бе ударен от Джошуа Дюрксен и се завъртя на трасето.

Утре е основното състезание в Австрия. Българският пилот ще стартира от 3-ата позиция. Състезанието е от 11,10 ч.