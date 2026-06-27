Съдбата намигна на Никола Цолов, наказание на съперник му донесе нови точки във Формула 2

Никола Цолов влезе в точките в спринта за Гран при на Австрия от Формула 2, след като един от съперниците му Рафаел Камара бе наказан. Българинът се изкачва с една позиция до осма и печели един точка, а Камара заема неговото девето място в крайното класиране.
Камара е наказан за инцидента в завой номер 3, където удари и изкара от състезанието Тасанапол Интрапувашак.
Ударът между двамата повлия и на други болиди, като Цолов бе ударен от Джошуа Дюрксен и се завъртя на трасето.
Утре е основното състезание в Австрия. Българският пилот ще стартира от 3-ата позиция. Състезанието е от 11,10 ч.