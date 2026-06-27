Голмайсторът на шампиона "Левски" го спаси от първа загуба в контролите

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Шампионът "Левски" бе на косъм от това да допусне първо поражение в летните контроли, но в последния възможен момент "сините" се спасиха от загуба от "Ботев" (Вр) -1:1. Двубоят се игра в Правец, където воденият от Хулио Веласкес тим е на лагер.

В първите си два мача "сините" победиха последователно "Академик" (Свищов) и "Етър", съответно 4:0 и 6:0.

Днес Мартин Петков откри резултата в 54-ата мин. Юношата на "сините" не за първи път наказва бившия си тим.

Мачът отиваше към първа загуба за "Левски", но в добавеното време Евертон Бала изравни с глава. През миналия сезон бразилецът бе реализатор номер 1 на "сините", както и на Първа лига, като в първенството си подели приза с Мамаду Диало от ЦСКА.

През следващата седмица е последната проверка за "Левски". Тя е срещу сръбския "Радник" (Сурдулица) на 30 юни. Мачът ще се играе на "Герена".

Иначе на 7 юни е първият официален мач за столичани в Шампионската лига, когато "Левски" гостува на шампиона на Босна "Борац" (Баня Лука).