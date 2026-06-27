Алекс Николов: Бърдаров ни спечели мача срещу Канада!

Основният точконосител на националния по волейбол Алекс Николов бе много емоционален по време на самия мач срещу Канада в Лигата на нациите, а и при интервюта след 3:2 за България в Любляна.

"Това беше най-грозният мач, който съм виждал като играч и зрител. Красива или грозна победа, няма значение. Факт е, че спечелихме и евала на отбора.

Денислав Бърдаров (влезе в четвъртата част) ни изкара мача. Преди него му казах, че усещам, че ще има ключова роля и той не повярва. Но влезе и беше абсолютно подготвен. Не знам колко процента има в атака, много. Вкара позитивна енергия за целия отбор. Заради него успяхме да спечелим.

Срещу Украйна няма да стане с тази игра. Надявам се да излезем по-чисто утре. Но няма да ви лъжа, ще е трудно. За 4 дни да изиграеш 15 гейма е тежко. Излизаме, няма да се даваме. Каквото успеем, ще направим", заяви Николов.