Бленджини: Не трябва да си готин, ако искаш да печелиш, а да започнеш от лесните неща

Италианският селекционер на българските световни вицешампиони Джанлоренцо Бленджини коментира в типичния си стил трудната, но сладка победа с 3:2 над Канада в Лигата на нациите. Волейболистите ни 2 пъти изоставаха в геймовете, но взеха своето накрая в Любляна.

„Никога да не се предаваме. Не играхме добре като в другите два мача (3:2 над световния шампион Италия и 2:3 от домакина Словения), но това може да се случи. И трябва да бъдем способни да направим необходимото. Да се опиташ да спечелиш въпреки всичко. Дори да не играеш по най-добрия начин и при най-добрите условия, особено след първия гейм, който загубихме по такъв начин и пропиляхме този аванс. Това предлага този турнир, дълги мачове, подобни ситуации, в които намираш начин да се измъкнеш.

Най-важното беше, че никога не се предадохме. Играем точка за точка, защото знаем, че ако искаме да се опитаме да спечелим, трябва не да бъдем готини, а по-скоро да започнем от лесните неща.

Страхотно включване на Денислав Бърдаров (влезе като резерва в четвъртата част и с 11 точки допринесе много за обрата), показвал го е и в други мачове. Всеки говори за отбора като потенциал. Но аз мисля, че той може да допринесе на сервис, на блокада, в посрещане. Имахме проблеми в тайбрека. Но в някои специални моменти той беше на място. Не забравяйте, че губехме с 1:2 гейма. Не е лесно да се включиш по такъв начин. Той обаче показа, че е готов. Това е добре.

Срещу Украйна утре бъде много трудно. Трябва да бъдем способни да разберем какъв мач ни очаква и да се опитаме да бъдем вътре в него, да работим възможно най-добре. Трябва да мислим какво можем да направим, да извлечем в този момент. Това трябва да правим винаги. Очаквам още една битка, дълъг и много труден мач", заяви Бленджини.