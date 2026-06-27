Новият герой на България: Всеки от резервите винаги е готов да събуди отбора

Игралият много силно и на турнира в Полша преди Лигата на нациите Денислав Бърдаров направи решаващо включване при победата на България над Канада с 3:2 в Любляна. Посрещачът, който влезе като резерва в четвъртата част, завърши с 11 точки (1 ас, 2 блокади). Основният ни реализатор Алекс Николов след мача обяви, че именно Бърдаров е наклонил везните за спечелването на тежкия дуел.

„Влязох на добро ниво. Щастлив съм, но не от моята игра, а от това, че с отбора съумяхме да спечелим мача, който беше изключително труден. Моята роля винаги е била в атаката. Треньорът видя, че имаме затруднения. Вкара ме и помогнах на отбора.

Аз съм сигурен, че всички момчета, които не играят и са в резервната скамейка, са готови да влязат по всяко време. Днес съм аз, утре е някой друг. Това е отборен спорт. Трябва да се подкрепяме и помагаме. Влиза нова енергия, това събужда отбора. Винаги има кой да влезе и кой да помогне.

В националния отбор се събираме състезатели, които играят в чужбина и в България, правим общ лагер, който е на високо ниво на тренировъчен процес. Със сигурност това помага за израстването ми", коментира Бърдаров.