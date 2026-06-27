Англия излиза, за да спечели първото място в групата си (съставите с Панама)

Вечният фаворит на голямо първенство - Англия, излиза в последен мач от своята група на световното. Селекцията на Томас Тухел се изправя срещу Панама в Ню Джърси.

Преди срещата Англия е първо място в групата си с 4 точки. Панама е на последно без актив. Ако британците бият, ще спечелят своя поток - следователно ще имат по-лек съперник в първата фаза на елиминациите.

Единствената предишна среща между двата отбора бе на мондиал 2018, когато родината на футбола разби съперника с 6:1.

В другия двубой от групата, който е по същото време, съперници са Хърватия и Гана. Бронзовите медалисти от последното световно са с 3 точки и при загуба днес най-вероятно ще отпаднат. Гана пък е сигурна за 1/16-финалите, тъй като има 4 точки и няма значение дали ще е на първо, второ или трето място.

Ето и съставите:

ПАНАМА: 22. Орландо Москера - 3. Хосе Кордоба, 4. Фидел Ескобар, 14. Карлос Харви, 16. Андрес Андраде, 23. Амир Мурийо, 26. Хорхе Гутиерес, 6. Кристиан Мартинес, 7. Хосе Луис Родригес, 11. Едгар Йоел Барсенас, 9. Томас Родригес

АНГЛИЯ: 1. Джордан Пикфорд - 2. Езри Конса, 3. Нико О'Райли, 6. Марк Гехи, 26. Джарел Куанса, 8. Елиът Андерсън, 10. Джуд Белингам, 17. Морган Роджърс, 7. Букайо Сака, 9. Хари Кейн, 11. Маркъс Рашфорд