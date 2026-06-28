Колумбия и Португалия се класираха с 0:0, но хората на Роналдо са втори. Узбекистан отпадна с 1:3 от ДР Конго

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Португалия на Кристиано Роналдо излезе за победа срещу Колумбия с идеята да спечели група К и да си осигури по-приемлив съперник на 1/8-финала.

Сънародниците на Фернандо Магелан обаче за втори път разочароваха на това първенство и успяха само да поне допуснат гол, без да вкарат. Мачът на стадион "Хард Рок" в Маями под свирката на Алиреза Фагани (Австралия) завърши 0:0.

Така и двата отбора продължават, но Роналдо и компания са втори и ще играят на 1/16-финал с Хърватия, спечелила промоция по-рано през деня. Колумбийците пък ще имат за съперник Гана.

По същото време, но на стадион Mercedes-Benz в Атланта спореха ДР Конго и Узбекистан. Главен съдия беше Феликс Цвайер (Германия).

Още в 10-ата минута африканците допуснаха гол, вкара го една от звездите на съперника Елдор Шомуродов.

В 17-ата минута ДР Конго отвърна на удара. Браян Сипенга намери Натанаел Мбуку с хитър пас. Той финтира своя човек на границата на наказателното поле и със страхотен удар вляво прати топката във вратата.

След преглед от VAR Цвайер отмениш гола, африканците хич не бяха доволни от това.

Все пак изравняването на резултата стана факт в 68-ата минута. Съдията Феликс Цвайер отсъди дузпа, след като Абдукодир Хусанов ритна вместо топката крака на съперник.

Йоане Виса спечели битката на нерви от 11-те метра и прати топката във вратата покрай Абдувахид Нематов в долния десен ъгъл.

Вдъхновените африканци не спряха да търсят победата, която ги пращаше със сигурност на 1/16-финал и в 78-ата минута обърнаха резултата съвсем. Резервата Елия стреля, но ударът му се отклони от съотборника му Фистон Майеле и спря в мрежата за 2:1.

Третият гол за в първата минута на добавеното време за ДР Конго само затвърди преимуществото му над Узбекистан и класирането напред. Йоан Виса бе намерен на границата на наказателното поле от Мешак Елия и неговият бомбеният му шут удар в долния десен ъгъл не даде шанс на вратаря.

Снимка: РОЙТЕРС

Ето съставите.

Колумбия: Варгас, Лукуми, Ариас, Пуерта, Санчес, Мачадо, Лерма, Родригес, Ариас, Диас, Кордоба.

Португалия: Коста, Кансело, Вейга, Диаш, Мендеш, Жоао Невес, Витиня, Бруно Фернандеш, Феликс, Нето, Роналдо.

ДР Конго: Лионел Мпаси-Нзо, Арон Ван-Биссака, Шансел Мбемба, Аксел Туанзебе, Артур Масуаку, Ноа Садики, Самуел Мутусами, Брайън Сипенга, Седрик Бакамбу, Йоан Виса, Натанаел Мбуку.

Узбекистан: Абдувохид Нематов, Абдукодир Хусанов, Рустам Ашурматов, Хожиакбар Алижонов, Джахангир Урозов, Шерзод Насрулаев, Отабек Шукуров, Абосбек Файзулаев, Акмал Мозговой, Элдор Шомуродов, Достонбек Хамдамов.

След два кръга Колумбия има шест точки и е на първо място във временното класиране. Португалия събра четири и е втора. ДР Конго заема трето място в групата. Отборът има една спечелена точка, но при победа над Узбекистан ще се класира като един от 8-та най-добри трети. Тимът от Средна Азия е четвърти без точки, но все още запазва минимални шансове за плейоф.