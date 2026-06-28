ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Всички 1/16-финали ясни освен два. Испания и Швейц...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/23125413 www.24chasa.bg

Всички 1/16-финали ясни освен два. Испания и Швейцария си чакат съперниците

Едуард Папазян, наш човек на мондиала

520
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: РОЙТЕРС

Станаха ясни 14 от всичките 1/16-финали на световното първенство в Канада, Мексико и САЩ.

Само Испания и Швейцария все още чакат съперници, като "Фурия Роха" се изправя срещу втория от група J, а играчите на Мурат Якин чакат третия от G или J.

Ето останалите двойки.

28 юни: Южна Африка - Канада.

29 юни: Бразилия - Япония.

29 юни: Германия - Парагвай.

29 юни: Нидерландия - Мароко.

30 юни: Кот д'Ивоар - Норвегия.

30 юни: Франция - Швеция.

30 юни: Мексико - Еквадор.

1 юли: Англия - ДР Конго.

1 юли: Белгия - Сенегал.

1 юли: САЩ - Босна и Херцеговина.

2 юли: Португалия - Хърватия.

3 юли: Австралия - Египет.

3 юли: Аржентина - Кабо Верде.

3 юли: Колумбия - Гана.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Докога недостойните ще убиват достойните?