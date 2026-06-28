Всички 1/16-финали ясни освен два. Испания и Швейцария си чакат съперниците

Станаха ясни 14 от всичките 1/16-финали на световното първенство в Канада, Мексико и САЩ.
Само Испания и Швейцария все още чакат съперници, като "Фурия Роха" се изправя срещу втория от група J, а играчите на Мурат Якин чакат третия от G или J.
Ето останалите двойки.
28 юни: Южна Африка - Канада.
29 юни: Бразилия - Япония.
29 юни: Германия - Парагвай.
29 юни: Нидерландия - Мароко.
30 юни: Кот д'Ивоар - Норвегия.
30 юни: Франция - Швеция.
30 юни: Мексико - Еквадор.
1 юли: Англия - ДР Конго.
1 юли: Белгия - Сенегал.
1 юли: САЩ - Босна и Херцеговина.
2 юли: Португалия - Хърватия.
3 юли: Австралия - Египет.
3 юли: Аржентина - Кабо Верде.
3 юли: Колумбия - Гана.