Всички 1/16-финали ясни освен два. Испания и Швейцария си чакат съперниците

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Станаха ясни 14 от всичките 1/16-финали на световното първенство в Канада, Мексико и САЩ.

Само Испания и Швейцария все още чакат съперници, като "Фурия Роха" се изправя срещу втория от група J, а играчите на Мурат Якин чакат третия от G или J.

Ето останалите двойки.

28 юни: Южна Африка - Канада.

29 юни: Бразилия - Япония.

29 юни: Германия - Парагвай.

29 юни: Нидерландия - Мароко.

30 юни: Кот д'Ивоар - Норвегия.

30 юни: Франция - Швеция.

30 юни: Мексико - Еквадор.

1 юли: Англия - ДР Конго.

1 юли: Белгия - Сенегал.

1 юли: САЩ - Босна и Херцеговина.

2 юли: Португалия - Хърватия.

3 юли: Австралия - Египет.

3 юли: Аржентина - Кабо Верде.

3 юли: Колумбия - Гана.