Меси резерва срещу Йордания, но Аржентина води 2:0, чакат уговорка на Алжир - Австрия, засега 1:1

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След два кръга Аржентина е първа в група J с шест точки. Отборът на Йордания, след като загуби и двете досегашни срещи, е на четвърто място. Второ и трето място заемат Австрия и Алжир, които имат по три точки.

Голямата звезда на южноамериканците и голмайстор на световното засега Лионел Меси е оставен резерва, очевидно за да се развихри срещу Кабо Верде в 1/16-финала.

И без него Аржентина откри резултата в 19-ата минута. Джовани Ло Селсо стреля перфектно от пряк свободен удар, отсъден на границата на наказателното поле и прати топката право в горния ляв ъгъл. Технически перфектно изпълнение!

В 28-ата минута Маркос Сенеси нахлу в наказателното поле на Йордания и бе спрян непозволено от играч на съперника, но съдията не отсъди дузпа. Той обаче веднага получи съобщение от VAR и след 3-минутно забавяне 11-метровият е факт.

След безкомпромисно изпълнение на Лаутаро Мартинес в 31-ата минута резултатът става 2:0 за Аржентина.

В същото време всички чакат дали Алжир и Австрия ще изиграят третия негласно уреден мач на това световно. При равен продължават и двата отбора, но австрийците имат сметка да паднат, защото така ще играят с Швейцария, а ако са втори - срещу Испания.

В 28-ата минута Давид Алаба центрира прецизно в наказателното поле, Марко Арнаутович откликна перфектно и прати топката в долния десен ъгъл на алжирската врата за 0:1.

Но алжирците не оставиха интригата да умре, все пак те се борят с Иран за последното място в плейофите, и изравниха в последната минута на редовното време на първото полувреме.

Рафик Белгали завърши красивия си индивидуален пробив с превъзходен удар от вътрешността на наказателното поле. Вратарят на Австрия Александър Шлагер бише просто страничен наблюдател, докато топката посети горния му десен ъгъл.

Но явно двата отбора бяха решили да поддържат напрежението до последно и в 55-ата минута Марсел Забицер даде надежди на Иран. Той демонстрира добър демараж в наказателното поле на брилянтен пас на Конрад Лаймер и прати топката до дясната греда - 1:2.

Логично алжирците изравниха, може някой да е играл мача за повече от 3,5 гола, кой знае. Хусем Ауар подаде топката в краката на Рияд Марез, който на празна врата нямаше проблеми да вкара. 60-а минута, 2:2.

Ето съставите:

Йордания: Абу Лайла, Ал-Араб, Хадад, Насиб, Абу Дагаб, Абу Таха, Ал-Равабде, Ал-Рашдан, Олван, Ал-Факхури, Азайзе.

Аржентина: Емилиано Мартинес, Таляфико, Отаменди, Сенеси, Паредес, Ло Селсо, Паласиос, Пас, Хулиано Симеоне, Хулиан Алварес, Лаутаро Мартинес.

Алжир: Усама Бенбут, Рафик Белгали, Айса Манди, Рами Бенсебаини, Жауен Аджам, Набил Бенталеб, Ибрахим Маза, Фарес Шаиби, Усем Ауар, Рияд Марез, Амин Гуири.

Австрия: Александр Шлагер, Стефан Пош, Давид Алаба, Конрад Лаймер, Филип Линхарт, Филип Мвене, Николас Зайвалд, Ксавер Шлагер, Романо Шмид, Марсел Забитцер, Марко Арнаутович.