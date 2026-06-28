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https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/23125615 www.24chasa.bg

Треньорът на Шотландия подаде оставка: За мен беше чест!

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Стив Кларк Снимка: Ройтерс

Стив Кларк подаде оставка като селекционер на Шотландия, въпреки че наскоро подписа договор до 2030 г. Той си тръгва като рекордьор с 36 победи начело на тима от 2019 г. насам.

Под негово ръководство „гайдарите" се класираха на световно първенство за първи път от 1998 г. На мондиала обаче отпаднаха в груповата фаза (трети в група С) след победа над Хаити (1:0) и загуби от Мароко (0:1) и Бразилия (0:3).

"Най-трудно ми е да се сбогувам с играчите, защото без тях нямаше как да създадем тези незабравими моменти, през които преминахме от 2019 година насам. За мен бе чест да бъде техен треньор", заяви Кларк.

Стив Кларк Снимка: Ройтерс

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