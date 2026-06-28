За историята: Меси първи вкара в 7 поредни мача на световно!

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Поредно уникално постижение стана притежание на футболния гений Лионел Меси.

39-годишният аржентинец първи в историята се разписа в 7 поредни мача на световно първенство. Рекордът бе постигнат след гола от пряк свободен удар при 3:1 срещу Йордания в последния двубой от групата на мондиал 2026.

С попадения в 6 мача поред останаха Жюст Фонтен (Франция, на мондиал 1958) и Жаирзиньо (Бразилия, на мондиал 1970).

Ето головата серия на Меси, стартирала при спечелването на световната титла в Катар преди 4 г., и продължаваща сега:

срещу Австралия (1/8-финал, 2022) – 1 гол

срещу Нидерландия (1/4-финал, 2022) – 1 гол в редовното време

срещу Хърватия (1/2-финал, 2022) – 1 гол

срещу Франция (финал, 2022) – 2 гола в редовното време и продълженията

срещу Алжир (групова фаза, 2026) – 3 гола

срещу Австрия (групова фаза, 2026) – 2 гола

срещу Йордания (групова фаза, 2026) – 1 гол

С попаденията си в мача с Австрия Меси подобри рекорда на германеца Мирослав Клозе, който бе реализатор №1 на световни финали с 16 гола преди настоящия мондиал. Лео вече има 19.