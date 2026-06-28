Роналдо отказа да говори след 0:0 с Колумбия

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Мегазвездата Кристиано Роналдо реши да не говори с журналистите след мача от световното между неговата Португалия и Колумбия, завършил 0:0.

41-годишният нападател прекара на терена всичките 90 минути, а отборът му се класира за елиминациите от второто място в групата. В 1/16-финалите португалците срещат Хърватия.

След края на срещата журналистите в микс зоната поискаха от Кристиано интервю, но той премина покрай тях, отговаряйки: „Днес е ред на Феликс (Жоао Феликс - б.р.)!"

Въпреки това Роналдо намери време да се разпише върху фланелки на фенове отвън.