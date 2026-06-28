Още един рекорд падна в 100-километровата обиколка на Витоша

Мария Николова с осма победа и ново върхово постижение в ултрамаратона, при мъжете шампионът Пламен Пенов вече е с пълен комплект медали

Още един рекорд бе счупен в 100-километровата "Обиколка на Витоша". Мария Николова пробяга разстоянието за 8.48:14 часа и така подобри с над 8 минути своето досегашно върхово постижение, за да триумфира за рекордния осми път при дамите в ултрамаратона. За значението на нейното постижение говори фактът, че тя бягаше с темпото на мъжете и финишира с пето време от всички участници. Мария пое лидерството още от старта и методично увеличаваше преднината си пред своите съпернички, за да стигне тя на моменти над един час. Преди две години Николова стана първата жена в историята обиколила с бягане Витоша за време под 9 часа, днес го направи отново.

При мъжете най-бърз бе Пламен Пенов с 8.02:50 ч., с което прекъсна 5-годишната доминация на Христо Цветков. След като преди 4 години бе втори, а през 2024 г трети, сега той най-накрая записа името си сред шампионите и избухна в сълзи от щастие след финала. Пенов пое лидерството след 10 км и до края преднината му набъбна на близо 8 минути. Втори финишира Стилиян Аврамов с 8.10:29, а бронзът бе за Евгений Попов с 8.29:13 ч. Победният резултат на Пенов е с час и шест минути след феноменалния рекорд на Христо Цветков, финиширал миналото лято за 6.56:40 ч. и станал първият в историята обиколил планината под 7 часа. Христо обаче днес бе в ролята единствено на пейсмейкър.

Обиколката на Витоша се провежда това лято за 43-и път. Рекордните 3440 са общо участниците в емблематичното двудневно състезание, което и този път е част от инициатива „София – европейска столица на спорта". От тях 2000 са велосипедисти, 1300 бегачи и 140 дуатлонисти. Награждаването на призьорите при бегачите и дуатлонистите е насрочено за днес от 16 ч. в зоната на старт/финала на паркинга пред резиденция Бояна до входа на базата на БФС.