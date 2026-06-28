След разговор с жена си Гакпо остава на световното въпреки трагедията

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Коди Гакпо остава в националния отбор на Нидерландия на световното, въпреки че със съпругата му Ноа ван дер Бий загубиха неродения си син.

Двойката сподели в социалните мрежи опустошителната новина за починалото по време на бременността бебе, което се очакваше през октомври, и помоли за уединение в този тежък момент. Ноа и Коди очакваха второ дете.

След разговор с жена си нападателят е решил да не напуска лагера на „лалетата". Във вторник Нидерландия се изправя срещу Мароко в мач от 1/16-финалите в Монтерей.