9 от 10 африкански отбора стигнаха елиминациите на световното

Това са Мароко, Република Южна Африка, Кот д'Ивоар, Египет, Кабо Верде, Сенегал, Гана, Алжир и ДР Конго.
Единственият африкански отбор, който не успя да преодолее груповата фаза, е Тунис.
Световното първенство тази година е първото с 48 отбора и съответно континенталните квоти се увеличиха.
На последните няколко първенства Африка имаше точно 5 директни квоти.
Единственото изключение беше през 2010 г., когато Република Южна Африка беше домакин и континентът имаше общо 6 представители.
С новия формат квотите на Африка бяха драстично увеличени на 9 директни места + 1 възможен отбор чрез междуконтинентални баражи (общо 10 отбора на това първенство).
В 1/6-финалите представителите на Африка имат следните съперници:
Република Южна Африка - Канада
Мароко - Нидерландия
Кот д'Ивоар - Норвегия.
ДР Конго - Англия
Сенегал - Белгия
Алжир - Швейцария
Египет Австралия
Кабо Верде - Аржентина
Гана - Колумбия