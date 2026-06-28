9 от 10 африкански отбора стигнаха елиминациите на световното

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Това са Мароко, Република Южна Африка, Кот д'Ивоар, Египет, Кабо Верде, Сенегал, Гана, Алжир и ДР Конго.

Единственият африкански отбор, който не успя да преодолее груповата фаза, е Тунис.

Световното първенство тази година е първото с 48 отбора и съответно континенталните квоти се увеличиха.

На последните няколко първенства Африка имаше точно 5 директни квоти.

Единственото изключение беше през 2010 г., когато Република Южна Африка беше домакин и континентът имаше общо 6 представители.

С новия формат квотите на Африка бяха драстично увеличени на 9 директни места + 1 възможен отбор чрез междуконтинентални баражи (общо 10 отбора на това първенство).

В 1/6-финалите представителите на Африка имат следните съперници:

Република Южна Африка - Канада

Мароко - Нидерландия

Кот д'Ивоар - Норвегия.

ДР Конго - Англия

Сенегал - Белгия

Алжир - Швейцария

Египет Австралия

Кабо Верде - Аржентина

Гана - Колумбия