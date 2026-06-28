Катар имал 2000 платени фенове на световното, някои не били стъпвали на мач преди

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Според британския вестник The Telegraph Катар е финансирал около 2000 фенове, за да подкрепят националния отбор по време на световното.

Платено им е всичко - включително полети, хотели и билети. Освен това за тях е имало пакет с фланелка, слънчеви очила, шал и знаме на Катар.

Твърди се, че някои от избраните фенове никога преди това не са посещавали футболен мач.

И преди 4 г., когато Катар бе домакин на 22-ия мондиал, имаше информации за платени привърженици на трибуните.

Катар отпадна в групата след изненадващо реми 1:1 с Швейцария и загуби от Босна и Херцеговина (1:3) и Канада (0:6).