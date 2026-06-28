Никола Цолов отказа конкуренцията в Австрия

Никола Цолов бе неудържим в основното състезание за Голямата награда на Австрия във Формула 2.

Българският пилот на "Кампос рейсинг" постигна четвъртата си победа за сезона въпреки лекия проблем в бокса. Той потегли от трета позиция на пистата "Ред Бул ринг", но още на старта задмина Алекс Дън, а на третия завой изпревари съотборника си Ноел Леон и поведе.

При задължителната смяна на гуми Цолов бе забавен от механиците и едва не загуби позиция. В 13-ата обиколка въпреки добрата си защита той не успя да задържи Дън и при изпреварването имаше контакт, който доведе до отчупването на част от предното крило на автомобила на Никола. В 25-ата обиколка обаче нашият състезател се възползва от грешка на ирландеца и го задмина, а от този момент до финала нямаше никакъв проблем.

Втори завърши Габриеле Мини (Ит), който остава начело в генералното със 108 точки, следван от Цолов със 106.