България пак дръпна на Украйна - 2:1 в Любляна

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Българските волейболисти поведоха отново срещу Украйна в последната си четвърта среща от втората седмица в Лигата на нациите в Любляна - 2:1.

Бленджини направи 2 промени на титулярния си състав. Включилият се страхотно вчера за 3:2 срещу Канада Денислав Бърдаров заменя Мартин Атанасов при посрещачите. Преслав Петков пък започва вместо Илия Петков при центровете.

Останалите са Симеон Николов (разпределител), капитанът Алекс Грозданов (център), Алекс Николов, Аспарух Аспарухов (посрещачи) и Дамян Колев (либеро).

Двубоят в словенската столица стартира срещу силно представящите се украинци (5 победи, 2 загуби) стартира равностойно и вървеше така до 17:17. Тогава нашите лека отвориха разлика. Накрая взеха гейма с 2 пуснати топки на Мони Николов - 25:20.

След 6:6 във втората част силен сервис на Олег Плотницки доведе до аванс на съперника. Той го разви и изравни след 25:18.

В средата на третия гейм националите успяха да дръпнат (асове на Мони и Аспарух Аспарухов помогнаха) и стигнаха до 24:20. Зададе се драма с 24:23, но бе предотвратена. 25:23 и 2:1 гейма за България.