Никой май не искаше Иран на световното

Във футбола вече има нов най-срамен мач, а потърпевш е тим, който май не беше желан от самото начало на турнира - Иран. След всичките драми на арабите след военния конфликт с един от домакините на форума - САЩ, страната бе изхвърлена от мондиала по най-грозния начин - с дебели сметки, ясни и на малките деца.

Иран се представи прилично в групата си - 3 точки, дошли от 3 равенства. И надеждата, че може да стигне до елиминациите като един от най-добрите трети тимове в групите, оставаше. Но дали това ще се случи, зависеше вече от други. А ясно си пролича, че феърплеят липсва. И футболът стана за срам благодарение на Алжир и Австрия (в групата са още Аржентина и Йордания). Преди мача им от груповата фаза двата тима имаха по 3 точки, колкото и Иран. Победа на европейците означаваше, че Австрия отива напред, а Алжир отпада (головата разлика на Иран е по-добра). При успех на африканците пък ролите се разменяха. Европейците стягат багажа си. А Алжир преминава към елиминациите. При равенство обаче двата тима събираха по 4 точки и продължаваха напред. И целият свят очакваше това да се случи. Впрочем както винаги - с нулево равенство, без да се морят отборите. Селекционерите на отборите - Владимир Петкович на Алжир и Ралф Рангник, пък още преди двубоя заявиха, че не правят никакви сметки. Но...

При 2:2 - резултат, който класира и двата тима, и Алжир и Австрия, буквално спряха. От 68-ата до 93-ата мин няма нито един удар към вратите. В 3-ата мин на продължението на срещата африканците вкарват за 3:2 и по този начин Иран се класира. Но... В последния възможен момент Австрия изравни за 3:3, за да стане циркът пълен. И да бъде създаден новият най-срамен мач в историята на футбола (предният бе през 1982 г. от Хихон, когато Австрия и Алжир отново са замесени. Тогава африканците отпадат след победата на Германия над граничещата с нея страна 1:0).

Сега обаче Алжир и Австрия продължават. А Иран си тръгва. За да се разбере още по-ясно колко нарисувано е било всичко, статистиката говори красноречиво. Между 84-ата и гола на Алжир играчите на Австрия са докоснали едва 3 пъти топката, като последният е при изпълнението на центъра след 2:3. От 69-ата до 93-ата мин Алжир владее топката 83% - нещо, което трудно би се случило в завързан мач.

На фона на очаквания от цял свят резултат треньорът на африканците Владимир Петкович обяви, че е имало феърплей. Но в чия полза?

“Много съм щастлив, че футболът в крайна сметка надделя. Резултатът 3:3 говори сам за себе си”, каза спецът.