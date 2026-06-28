Цолов след триумфа в Австрия: Беше невероятно състезание

"Tова беше невероятно състезание. Беше много трудно да задържим добро сцепление в гумите, температурата беше много висока!"

Това каза българската звезда във Формула 2 Никола Цолов след триумфа си на основното състезание в Гран При на Австрия. Той спечели четвъртата си победа от началото на сезона и трета в основно състезание, след като триумфира в дългата надпревара на пистата "Ред Бул Ринг". Габриеле Мини и Оливър Гьоте оформиха подиума в основното състезание в Австрия.

"Tова беше невероятно състезание. Беше много трудно да задържим добро сцепление в гумите, температурата беше много висока. Но много подобрихме колата, направихме голяма крачка напред и чувствах всичко по много по-добър начин", обясни Цолов.

Българинът коментира и инцидента с Алекс Дън. "Имахме лек контакт с Алекс в средата на колоната, но това се случва в състезанието понякога. Бях притеснен дали е счупено предното ми крило, но успях да финиширам", каза Цолов.

Ключов за победата се оказа контролът върху гумите в горещите условия. Цолов разясни своята стратегия: "Опитваме се да се движим една стъпка под лимита, за да не претоварваме предните гуми. Видях, че Алекс натиска много, аз успях да остана леко настрани от него, за да съхраня гумите си, което се оказа добър план. Видяхме, че той започна да има проблеми с гумите и тогава започнахме да го догонваме. От този момент нататък просто управлявах темпото по най-добрия начин".