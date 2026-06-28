ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заслужава ли Азия толкова много квоти за световнот...

Времето София 31° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23127937 www.24chasa.bg

Стоичков изгледа мач с Марко Рубио, разказа му какво сме направили през 1994 г.

2476
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Стоичков и Марко Рубио. Снимка: Фейсбук Христо Стоичков

Впечатлен съм, не спира да пита какво и защо се случва, казва Камата

Христо Стоичков изгледа мача между Колумбия и Португалия (0:0) на световното в компанията на държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Камата похвали първия американски първи дипломат за футболната му култура и му разказа за подвизите на Пеневата чета през 1994 г. Двамата увековечиха момента със снимка. 

"Впечатлен съм от Марко Рубио! Не само се интересува от сокър, но напротив – не спира да пита легендите на трибуните как и защо се случват нещата, как може да се развие още повече в САЩ - написа Стоичков в социалните мрежи. - Имах честта и удоволствието да поговоря с мистър Рубио! Разказах му какво ние правихме по американските терени през 1994 година!"

Носителят на "Златната топка" е един от звездните представители на ФИФА на мондиала в САЩ, Канада и Мексико.

Той изгледа на живо някои от мачовете в компанията на шефа на световната централа Джани Инфантино и легендата Арсен Венгер, който също е важна част от ФИФА.

Стоичков и Марко Рубио. Снимка: Фейсбук Христо Стоичков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)