Стоичков изгледа мач с Марко Рубио, разказа му какво сме направили през 1994 г.

Впечатлен съм, не спира да пита какво и защо се случва, казва Камата

Христо Стоичков изгледа мача между Колумбия и Португалия (0:0) на световното в компанията на държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Камата похвали първия американски първи дипломат за футболната му култура и му разказа за подвизите на Пеневата чета през 1994 г. Двамата увековечиха момента със снимка.

"Впечатлен съм от Марко Рубио! Не само се интересува от сокър, но напротив – не спира да пита легендите на трибуните как и защо се случват нещата, как може да се развие още повече в САЩ - написа Стоичков в социалните мрежи. - Имах честта и удоволствието да поговоря с мистър Рубио! Разказах му какво ние правихме по американските терени през 1994 година!"

Носителят на "Златната топка" е един от звездните представители на ФИФА на мондиала в САЩ, Канада и Мексико.

Той изгледа на живо някои от мачовете в компанията на шефа на световната централа Джани Инфантино и легендата Арсен Венгер, който също е важна част от ФИФА.