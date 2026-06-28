Заслужава ли Азия толкова много квоти за световното първенство? Този въпрос е водещ сред най-големите чужди медии след първата фаза на мондиала.

За историческото първенство с 48 тима Азия имаше 8 квоти плюс евентуално още една от междуконтинентален бараж. В крайна сметка континентът бе представян от 9 тима. Но едва 2 продължават към елиминациите - Австралия и Япония.

И всички се питат: “Защо толкова много отбори получават квоти, като е видно, че в Азия са най-слабите отбори?”.

Отпадналите от най-големия континент на планетата са Катар, Саудитска Арабия, Ирак, Йордания и Узбекистан, Иран и Южна Корея, като всички без последните два бяха на дъното в групите си.

Отличници след груповата фаза пък са тимовете от Африка. 9 от 10-те отбора от Черния континент са на 1/16-финал на мондиала. Единствено Тунис от африканските отбори не успя да премине първата фаза. Но 90% от всички представители на континента са в елиминациите.

Това е постижение, с което дори и Европа не може да се похвали. 13 от 16-те тима от Стария континент са на 1/16-финал. Или иначе казано, 81% от всички. Чехия, Шотландия и Турция са издънките на турнира от УЕФА.

От южноамериканските отбори само един от шестте не успя да мине групите и това е Уругвай. Централна Америка, зона КОНКАКАФ, пък загуби половината си отбори в турнира, а именно аутсайдерите Хаити, Кюрасао и Панама, но всичките три домакина - Мексико, Канада и САЩ, ще играят на 1/16-финалите.

Океания остана без единствения си представител на турнира след отпадането на Нова Зеландия.

