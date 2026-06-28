ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

Времето София 31° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23128241 www.24chasa.bg

Джордж Ръсел си спомни какво е да печели, победи в Австрия

1136
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Джордж Ръсел спечели за втори път през този сезон във Формула 1. Снимка: Ройтерс

Джордж Ръсел си припомни какво е да спечелиш състезание във Формула 1.

Британският пилот на “Мерцедес” победи в Гран при на Австралия на старта на сезона, но после 19-годишният му съотборник Кими Антонели направи серия от 5 поредни успеха.

Ръсел си осигури първо място в квалификацията за Гран при на Австрия с доста спорна най-бърза обиколка, която направи при двойни жълти флагове след катастрофа на Макс Верстапен, а съперниците му не получиха шанс. В състезанието на “Ред Бул ринг” обаче Джордж нямаше проблеми.

Въпреки че бе сменен половината му автомобил, Верстапен (“Ред Бул”) напомни за най-добрите си времена и след страхотни битки със стария съперник Луис Хамилтън (“Ферари”) завърши втори. В последните обиколки Антонели опита да се възползва от износените гуми на Макс, но трябваше да се примири с третото място. В генералното разликата между Кими и Джордж е 40 т.

Следващият кръг е в неделя на легендарната британска писта "Силвърстоун". 

Джордж Ръсел спечели за втори път през този сезон във Формула 1. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)