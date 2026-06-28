Джордж Ръсел си спомни какво е да печели, победи в Австрия

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Джордж Ръсел си припомни какво е да спечелиш състезание във Формула 1.

Британският пилот на “Мерцедес” победи в Гран при на Австралия на старта на сезона, но после 19-годишният му съотборник Кими Антонели направи серия от 5 поредни успеха.

Ръсел си осигури първо място в квалификацията за Гран при на Австрия с доста спорна най-бърза обиколка, която направи при двойни жълти флагове след катастрофа на Макс Верстапен, а съперниците му не получиха шанс. В състезанието на “Ред Бул ринг” обаче Джордж нямаше проблеми.

Въпреки че бе сменен половината му автомобил, Верстапен (“Ред Бул”) напомни за най-добрите си времена и след страхотни битки със стария съперник Луис Хамилтън (“Ферари”) завърши втори. В последните обиколки Антонели опита да се възползва от износените гуми на Макс, но трябваше да се примири с третото място. В генералното разликата между Кими и Джордж е 40 т.



Следващият кръг е в неделя на легендарната британска писта "Силвърстоун".