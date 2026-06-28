Братя Николови: Когато не мислим за схеми и сметки, се забавляваме на полето

Братята Алекс и Мони Николови отново бяха основните двигатели при успеха на волейболистите с 3:1 над Украйна в Любляна (Солевния). С него четата на Джанлоренцо Бленджини натрупа 5 победи (има и 3 загуби) и 14 към момента е 6-а от 18 отбора в Лигата на нациите, но преди изиграването на всички мачове от втората седмица.

"Най-важното беше, че излязохме по-спокойни, по-уверени, без много да мислим за схеми и сметки. Излязохме уверени и абсолютно надиграхме отбора на Украйна. Смятам, че посрещането ни беше доста добре и по-добро от тях, издържахме. Единственият гейм, който те спечелиха, беше, когато не издържахме на техния сервис, особено на Плотницки. Така че това беше основно ключът за успеха.

Да победиш такъв отбор, който преди това е бил с три победи, е нещо невероятно. И сме много горди", сподели Алекс.

"Знаехме преди мача, че бият силен сервис, така че моята работа беше да вдигам прецизно, колкото мога. И мисля, че със забавлението и енергията, която имахме на полето, взехме победата. Разликата беше, че вчера (3:2 над Канада) мислехме повече какво ще стане, ако загубим, а днес излязохме спокойни и се забавлявахме много повече от вчера.

Не си говорим за класиране на финалите след фамозната история от миналата година, когато си правихме толкова сметки преди мача с Иран, който ни разби. Дали ще отидем на финална осмица или не, не го мислим. Сега играем, забавляваме се и се опитваме да побеждаваме. Има време до тогава, сега е време да се възстановим и да започнем отначало", каза Мони.