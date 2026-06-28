Тенис талантът Иван Иванов: Ако те съборят 8 пъти, трябва да станеш 9

Иван Иванов вече се сблъсква с реалността в мъжкия тенис. 17-годишният талант отпадна в първия кръг на квалификациите на "Уимбълдън", където участва благодарение на титлата си при юношите миналата година.

Иванов говори пред Светослав Иванов от Би Ти Ви седмица след дебюта си на легендарния английски турнир при мъжете.

„За мен беше изключителна привилегия. Това, което научих от мача и годината, е, че професионалният тенис те бута на земята. Това, което трябва да направиш, е да станеш. Ако те съборят 8 пъти, трябва да станеш 9", споделя Иванов в предаването "120 минути".

По думите му при юношите човек се изправя по-лесно, но срещу мъжете битката е много по-трудна.

„Започвам ново изкачване към мъжкия тенис. Това е най-трудният връх, който може да се изкачи. Загуби ще има, но това, към което аз се стремя, е да съм уверен в себе си. Да знам, че загубите ще идват, но ще дойде момент, в който ще се изправя по-силен", казва той.

За Иван целта не е просто да се стигне до топ 100, а човек да остане там дълго време. Именно тук той дава за пример своя идол Григор Димитров.

„Важно е да стигнеш до топ 100, но за мен по-важното е не само кой ще го направи, а кой ще бъде там през следващите 10-15 години, както един от моите идоли Григор Димитров го прави. Малцина могат да осъзнаят колко трудно е да поддържаш такова ниво толкова години", признава Иванов.

Младият тенисист споделя, че е усетил края на детството си, когато важните решения все по-често започнали да зависят от него.

„Осъзнах, че детството свърши, когато повечето по-важни решения трябваше да ги взимам аз. Родителите са ми най-голямата подкрепа, но към мен дойдоха въпроси след „Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ", разказва той.

Въпреки натоварения график Иван се старае да намира време за себе си и приятелите си. Най-често това се случва в неделя.

„Повечето неделни дни успявам да бъда повече със себе си и приятели. Да обикаляме из острова. Тези дни толкова бързо минават и трябва да се рестартира седмицата след това", споделя тенисистът.

Иван признава, че въпреки големите успехи все още е само на 17 и не може без семейството си.

„Всеки ден дори майка ми казва, че не й звъня достатъчно", усмихва се той. „Наистина съжалявам, защото графикът не ми го позволява. Повече време трябва да отделям за семейството ми."

Любимата българска дума на тенисиста е „упоритост".

„Важно нещо е в живота. Упоритите хора са тези, които успяват накрая", завършва Иван Иванов.