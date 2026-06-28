ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На люлка или на парасейлинг - гаранцията не е мног...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23129006 www.24chasa.bg

Южна Африка и Канада в битка за 1/8-финал

2044
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Фенове се събират на върха на планината Граус на север от Ванкувър, за да гледат мача. Снимка: Ройтерс

Часове след края на груповата фаза Южна Африка и Канада определят първия тим в топ 16 на световното. Мачът е в Ингълууд, Калифорния и така за първи път домакин на първенство играе извън родината си за цялата история на първенствата на планетата.

Южна Африка: Ронвен Уилямс - Хулисо Мудау, Име Окон, Мбекезиле Мбокази, Обри Модива - Яя Ситхол, Тебохо Мокоена - Тапело Масеко, Реленбохиле Мофокенг, Осуин Аполис - Евиденс Магкопа.

Канада: Максим Крепо - Алистър Джонстън, Дерек Корнелиус, Мойс Бомбито, Ричи Лариеа - Тажон Бюканън, Нейтън Салиба, Стивън Еюстакио, Лиъм Милър - Джонатан Дейвид, Тониотлува Олувасеи.

Съдия: Жоао Педро Силва Пинейро.

 

Фенове се събират на върха на планината Граус на север от Ванкувър, за да гледат мача.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)