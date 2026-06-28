Южна Африка и Канада в битка за 1/8-финал

Часове след края на груповата фаза Южна Африка и Канада определят първия тим в топ 16 на световното. Мачът е в Ингълууд, Калифорния и така за първи път домакин на първенство играе извън родината си за цялата история на първенствата на планетата.

Южна Африка: Ронвен Уилямс - Хулисо Мудау, Име Окон, Мбекезиле Мбокази, Обри Модива - Яя Ситхол, Тебохо Мокоена - Тапело Масеко, Реленбохиле Мофокенг, Осуин Аполис - Евиденс Магкопа.

Канада: Максим Крепо - Алистър Джонстън, Дерек Корнелиус, Мойс Бомбито, Ричи Лариеа - Тажон Бюканън, Нейтън Салиба, Стивън Еюстакио, Лиъм Милър - Джонатан Дейвид, Тониотлува Олувасеи.

Съдия: Жоао Педро Силва Пинейро.