ЦСКА победи поляци, Сенси дебютира с асистенция

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ЦСКА победи с 3:2 полския "Одра" и записа втори успех на лагера в Австрия. Италианската звезда Стефано Сенси, който е двукратен шампион с "Интер", дебютира с асистенция. Отново се разписа и новото попълнение Жоел Цварц, който заформи успешен тандем с Йоанис Питас. Първия гол за ЦСКА вкара Исак Соле, след което Питас и Цварц също вкараха.

Над половин час игра за „червените" записа новото попълнение Стефано Сенси, който не бе далеч и от попадение, а в края подаде за третия гол.

Теодор Иванов, Матиас Фаетон, Лумбард Делова и Джеймс Ето'о, който все още не се е включил в лагера на ЦСКА, не играха в контролата с "Одра".

Отборът на Христо Янев приключи лагера си в Австрия, като до началото на новия сезон остана само една приятелска среща преди официалните мачове – срещу "Марек".