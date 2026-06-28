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ЦСКА победи поляци, Сенси дебютира с асистенция

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Сенси дебютира за ЦСКА. Снимка CSKA.bg

ЦСКА победи с 3:2 полския "Одра" и записа втори успех на лагера в Австрия. Италианската звезда Стефано Сенси, който е двукратен шампион с "Интер", дебютира с асистенция. Отново се разписа и новото попълнение Жоел Цварц, който заформи успешен тандем с Йоанис Питас. Първия гол за ЦСКА вкара Исак Соле, след което Питас и Цварц също вкараха. 

Над половин час игра за „червените" записа новото попълнение Стефано Сенси, който не бе далеч и от попадение, а в края подаде за третия гол.

Теодор Иванов, Матиас Фаетон, Лумбард Делова и Джеймс Ето'о, който все още не се е включил в лагера на ЦСКА, не играха в контролата с "Одра".

Отборът на Христо Янев приключи лагера си в Австрия, като до началото на новия сезон остана само една приятелска среща преди официалните мачове – срещу "Марек".

Сенси дебютира за ЦСКА. Снимка CSKA.bg

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