Дрон е забелязан над лагера на мексиканския тим, опасяват се от шпионаж

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Дрон е забелязан над лагера на съдомакините на Световното първенство Мексико на фона на опасения от шпионаж на отбора. Телевизионната компания TUDN публикува видеоклип на уебсайта си, показващ летящия обект в непосредствена близост до Centro de Alto Rendimiento в южната част на Мексико Сити.

Отборът на треньора Хавиер Агире се подготвя там за мача си от 1/16-финалите срещу Еквадор в столицата във вторник.

Съобщава се, че дрон е бил видян и на тренировка на Република Корея в Мексико по-рано по време на турнира, предава БТА.