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Алекс Николов за 15-и мач поред стрелец №1 на България

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Алекс Николов (с №23) Снимка: VNL

Световните вицешампиони във волейбола завършиха супер втората седмица от Лигата на нациите с 3:1 над Украйна в Любляна.

В словенската столица момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини спечелиха 3 от 4-те си мача (биха още Италия и Канада и паднаха от домакините). Досега България не бе вземала 3 победи в една седмица от Лигата на нациите.

С 5 победи, 3 загуби и 14 т. нашите запазват добри шансове за финалите в Китай.

И срещу Украйна най-резултатен бе намиращият се във феноменална форма от септември миналата година Алекс Николов, който завърши с 26 т.

Така той е стрелец №1 на България за 15-и пореден официален двубой (7 от мондиала във Филипините и 8 в Лигата на нациите). В тях общо има 367 точки. Това прави средно по близо 24,5 т. на мач.

Алекс Николов (с №23) Снимка: VNL

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