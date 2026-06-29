Рефери от Косово и Люксембург за мачовете на ЦСКА срещу "Дери Сити"

Съдии от Косово и Люксембург ще ръководят мачовете на ЦСКА и ирландския "Дери Сити" в първия кръг на турнира Лига Европа. "Червените" са домакини в първата среща на 9 юли от 21 часа на националния стадион "Васил Левски" и гостуват на стадион "Брандиуел Парк" в Дери седмица по-късно.

39-годишният софтуерен инженер Висар Кастрати ще бъде главен съдия в първия мач в София. Съдията с петгодишен стаж в Европа оглавява бригада, в която четирима са негови сънародници, но съдията с ангажименти за ВАР е германец.

Помощници на Кастрати ще бъдат Гранит Хисени и Арбнор Булатовци, а Валон Байгора е четвърти съдия. Германецът Сьорен Щоркс е назначен за отговорник за системата за видеопомощ (ВАР). Опитният Генч Нуза е асистент ВАР.

Кастрати има средно по три мача на сезон в Европа, а дебютът му съвпада с дебюта на "Арда" (Кърджали) в европейските турнири. Той е главен съдия на мача "Арда" - "Апоел" (Беер Шева, Израел), завършил 0:2. Това е единствената му среща с българския футбол.

Съдии от Люксембург ще поемат втория мач, който на 16 юли в Дери ще започне в 20,30 часа. На главния арбитър Ясмин Саботич ще помагат още хора от Люксембург, като странични съдии са Жоаким да Силва и Том Хансен. Рикардо Мораиш от Люксембург е четвърти съдия.

31-годишният Саботич е играл футбол в ниските нива в Люксембург и основно за тима на "Бло-Вайс Изег", а от 2020-а година е международен рефер. Саботич никога не е ръководил мач на български отбор, но и мачовете му в Европа не са повече от три на сезон.