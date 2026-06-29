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https://www.24chasa.bg/sport/article/23130255 www.24chasa.bg

Левандовски ще рита в Чикаго

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Роберт Левандовски

Полската звезда Роберт Левандовски е на прага да се присъедини към "Чикаго Файър", съобщиха тв Sky и порталът The Athletic. Бившият нападател на "Барселона" и "Байерн" е съгласен с двугодишен договор с отбора от Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада. Очаква се договорът да бъде подписан в рамките на следващите 24 часа, а Левандовски скоро ще премине медицински прегледи.

Договорът на нападателя с "Барселона" изтича в края на месеца.

През периода 2000-2002 година в "Чикаго Фаър" игра Христо Стоичков, където вкара 17 гола в 51 мача.

 37-годишният Левандовски потенциално може да се срещне със стар познат в Чикаго, като се съобщава, че "Файър" е заинтересован и от германеца Леон Горецка, който напуска Байерн.

Роберт Левандовски
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