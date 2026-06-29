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https://www.24chasa.bg/sport/article/23130270 www.24chasa.bg

Винченцо Монтела остава селекционер на Турция

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Винченцо Монтела Снимка: Startphoto.bg

Турската футболна федерация не планира да се разделя със селекционера на националния отбор Винченцо Монтела, нъпреки провала на световното първенство. Очакват се обаче промени в треньорския щаб на отбора.

Ръководството на федерацията вече е обсъдило с италианския специалист по-нататъшния план за подготовка на отбора за началото на Лигата на нациите през септември. Страните са се споразумели за необходимостта от актуализиране на част от треньорския щаб.

По-специално се обмисля възможността за покана на специализиран ментор, който да помага на треньорския щаб. Възможни са и промени сред фитнес треньорите.

Монтела също планира да направи корекции в стила на игра на отбора. Очаква се по-гъвкав подход към подбора на състава, с акцент върху играчи в топ форма. Обсъжда се и тактически преглед, включително премахване на нуждата от централен нападател. 

Турция бе елиминирана от световните финали още в груповата фаза, завършвайки на четвърто място с една победа.

Винченцо Монтела
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