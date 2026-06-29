"Барселона" ще се опита да привлече Хари Кейн

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"Барселона" ще се опита да привлече капитана на Англия Хари Кейн, твърди английският вестник Daily Mail.

Представители на каталунския клуб вече са се свързали с обкръжението на нападателя, за да обсъдят евентуален трансфер.

Отбелязва се, че на Кейн остава една година от договора му с "Байерн". Самият футболист обаче се чувства комфортно в Германия и в момента е фокусиран върху евентуално удължаване на договора му с клуба от Мюнхен.

"Барса" се надява да пристъпи към конкретнти преговири с баварците и Кейн след края на световните финали.