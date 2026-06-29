ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Десислава Радева осъди жълт сайт за клевети и обид...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23130294 www.24chasa.bg

33-годишният Джака пред трансфер в "Челси"

844
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Гранит Джака на стадиона в Леверкузен Снимка: "Байер"

Полузащитникът на "Съндърланд" Гранит Джака е пред трансфер в "Челси", твърди Фабрицио Романо.

Лондонският клуб вече е договорил условията по личния договор с 33-годишния швейцарец. Сделката сега зависи от преговорите между двата клуба.

Джака иска да премине в лондонския клуб по няколко причини. Полузащитникът се надява да работи отново под ръководството на Шаби Алонсо, след успешен период в "Байер Леверкузен".

Джака се присъедини към "Съндърланд" от "Байер Леверкузен" през лятото на 2025 г. Договорът му с английския клуб е до 30 юни 2028 г.

Миналият сезон швейцарският халф изигра 36 мача във всички състезания, в които отбеляза един гол и направи шест асистенции.

Гранит Джака на стадиона в Леверкузен Снимка: "Байер"
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)