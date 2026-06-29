33-годишният Джака пред трансфер в "Челси"

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Полузащитникът на "Съндърланд" Гранит Джака е пред трансфер в "Челси", твърди Фабрицио Романо.

Лондонският клуб вече е договорил условията по личния договор с 33-годишния швейцарец. Сделката сега зависи от преговорите между двата клуба.

Джака иска да премине в лондонския клуб по няколко причини. Полузащитникът се надява да работи отново под ръководството на Шаби Алонсо, след успешен период в "Байер Леверкузен".

Джака се присъедини към "Съндърланд" от "Байер Леверкузен" през лятото на 2025 г. Договорът му с английския клуб е до 30 юни 2028 г.

Миналият сезон швейцарският халф изигра 36 мача във всички състезания, в които отбеляза един гол и направи шест асистенции.